На острове Клёст прошла торжественно-траурная церемония открытия мемориала

В ходе поисковых работ удалось установить имена 324 красноармейцев, которые пали в боях при штурме острова во время Советско-Финляндской войны.

24 октября на острове Клёст открыли памятник 43-й стрелковой дивизии Красной армии. На гранитном мемориале нанесены имена 324 бойцов, которые пали в бою при штурме острова в феврале 1940 года.

На церемонии присутствовали семьи погибших, а также военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО. Военнослужащие отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа будут следить за состоянием захоронения.

Поиск захоронения состоялся по инициативе Олега Баганова, внука красноармейца Павла Илюшина. Он воевал в составе 181 стрелкового полка и погиб при штурме острова.

Так, в 2018 году Олег отправился в самостоятельную экспедицию. Нашли характерное углубление в грунте и лежащий на земле крест. В захоронении поисковики обнаружили останки более 300 красноармейцев. Нужно было установить их имена.

Удалось установить имена 324 красноармейцев, призванных из разных уголков страны и ближайшего зарубежья, и погибших на острове Сюрья-саари. К настоящему моменту нашлись потомки 27 бойцов. Многим удалось принять участие в памятной церемонии.

Теперь главная задача найти семьи бойцов, чьи имена теперь высечены на гранитном монументе. В ближайшее время будет создан сайт с историей этого места.



