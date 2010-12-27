Netflix снимет сериал на основе мультфильма "Клуб Винкс"

Премьера может состояться уже в 2020 году.

Стриминговый сервис Netflix снимет новый сериал, в основу которого ляжет мультсериал "Клуб Винкс". Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Известно, что съемки сериала начнутся в сентябре 2019 года в Ирландии. Планируется выпуск трех сезонов фильма 10 эпизодов в каждом, продолжительностью в 50 минут. Премьера запланирована на 2020 год. Подробностей об исполнителях главных ролей пока не раскрывалось.

Напомним, что телесериал "Клуб Винкс" вышел в Италии в 2004 году. В основе сюжета лежали приключения учащихся школы магии "Алфея", которые сражаются со злом при помощи парней из "Красного фонаря".

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