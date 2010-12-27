  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Netflix снимет сериал на основе мультфильма "Клуб Винкс"
Сегодня, 20:13
110
Rybka123

Netflix снимет сериал на основе мультфильма "Клуб Винкс"

0 0

Премьера может состояться уже в 2020 году.

Стриминговый сервис Netflix снимет новый сериал, в основу которого ляжет мультсериал "Клуб Винкс". Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Известно, что съемки сериала  начнутся в сентябре 2019 года в Ирландии. Планируется выпуск трех сезонов фильма 10 эпизодов в каждом, продолжительностью в 50 минут. Премьера запланирована на 2020 год. Подробностей об исполнителях главных ролей пока не раскрывалось.

Напомним, что телесериал "Клуб Винкс" вышел в Италии в 2004 году. В основе сюжета лежали приключения учащихся школы магии "Алфея", которые сражаются со злом при помощи парней из "Красного фонаря".

Фото: открытые источники 

Теги: netflix, клуб винкс
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии