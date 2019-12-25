В каждой второй вакансии указано требование к наличию опыта работы у потенциальных кандидатов от 1 года до 3 лет.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что на одну вакансию в Петербурге претендуют 33 начинающих специалиста. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

Согласно последним данным, на рынке труда Северной столицы наиболее востребованны представители сферы продаж ИТ и Интернета, административный персонал, сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса, транспорта и логистики. Кроме того, чаще всего работодатели ищут уборщиков, курьеров, поваров, ассистентов и консультантов.

Отмечается, что в каждой второй вакансии необходим опыт работы от 1 до 3 лет.

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