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На набережной Обводного канала 18 пожарных тушили 15 "квадратов" мусора в заброшенном доме
Сегодня, 20:21
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На набережной Обводного канала 18 пожарных тушили 15 "квадратов" мусора в заброшенном доме

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 11 сентября, в  Адмиралтейском районе полыхало заброшенное здание. В нем горел мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила правоохранителям в 19:45. Выяснилось, что на набережной Обводного канала, 134-138, огонь распространился по комнате, площадь которой 15 "квадратов". В ней копились помои и отходы.

С огнем боролись 18 спасателей и 4 спецмашины. В 20:04 пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: под Отрадным спасатели вытащили пожилую пенсионерку из канавы.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, обводный канал, пожар, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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