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На набережной Адмирала Лазарева легковушка столкнулась с авобусом
Сегодня, 18:20
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nadiputintseva
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На набережной Адмирала Лазарева легковушка столкнулась с авобусом

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Сотрудники ДПС устанавливают причины столкновения. Движение перекрыто.

Очевидцы сообщают, что 9 января на набережной Адмирала Лазарева произошло серьезное ДТП с участием легковушки и автобуса.

После столкновения иномарка влетела в столб в результате чего, он наклонился над проезжей частью. Автобус уже убрали с места происшествия. Пользователи соцсетей задаются вопросом, как легковой автомобиль повалил столб со стороны реки.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и Скорой помощи. Движение по дороге перекрыто, пока не решат проблему с повалившимся столбом. О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дорожные новости спб , дтп , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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