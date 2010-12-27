Петербургская полиция впервые применит систему распознавания лиц на митинге на Марсовом поле

Впервые в Петербурге полицией будет опробована система распознавания лиц. Сотрудники правопорядка будут тестировать функцию видеозаписи Find Face на митинге на Марсовом поле 7 октября. Об этом рассказал представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

Данные меры позволят оперативникам быстро вычислить правонарушителей среди оппозиционеров. Как сообщает специалист из главка, найти человека можно даже если он один раз выложил в сети свою фотографию. Специалист заявил, что точность определения составляет 97%.

Известно, что к данной интеллектуальной системе подключены все уличные видеокамеры, располагающиеся в Северной столице. Уже в настоящее время устройства могут сканировать лица людей и разыскивать их по необходимым базам данных.

Эффективности системы проверялась в Москве и ряде других городов во время других протестных митингов.

Напомним, что полиции предоставили “карт-бланш” на жесткое подавление нарушителей общественного порядка во время проведения акции протеста.