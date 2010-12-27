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Петербургская полиция впервые применит систему распознавания лиц на митинге на Марсовом поле
Сегодня, 8:29
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lesjasap
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Петербургская полиция впервые применит систему распознавания лиц на митинге на Марсовом поле

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Впервые в Петербурге полицией будет опробована система распознавания лиц. Сотрудники правопорядка будут тестировать функцию видеозаписи Find Face на митинге на Марсовом поле 7 октября. Об этом рассказал представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.
 
Данные меры позволят оперативникам быстро вычислить правонарушителей среди оппозиционеров. Как сообщает специалист  из главка, найти человека можно даже если он один раз выложил в сети свою фотографию. Специалист заявил, что точность определения составляет 97%.
 
Известно, что к данной интеллектуальной системе подключены все уличные видеокамеры, располагающиеся в Северной столице. Уже в настоящее время устройства могут сканировать лица людей и разыскивать их по необходимым базам данных.
 
Эффективности системы проверялась в Москве и ряде других городов во время других протестных митингов.
 
Напомним, что полиции предоставили “карт-бланш” на жесткое подавление нарушителей общественного порядка во время проведения акции протеста. 
Теги: find face , акция протеста , марсово поле , митинг , система распознавания лиц
Категории: Новости СПб

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