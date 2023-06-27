На месте бывших Бадаевских складов появится деловой и культурный комплекс

Девелопер "Эталон" проведет реконструкцию дореволюционных зданий в Петербурге.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал проект ООО "Специализированный застройщик "Эталон в Московском"" по реконструкции двух одноэтажных кирпичных зданий 1912 года постройки на Киевской улице, 5, литеры Н и С. Общая площадь объектов составляет 4,2 тыс. кв. м.

Здания не имеют статуса объектов культурного наследия, однако подлежат сохранению. Ранее на этой территории находилась Ленинградская межобластная оптовая база Росхозторга. Визуально постройки находятся в заброшенном состоянии, передает РБК.

Проект предусматривает создание многофункционального комплекса делового управления, культурно-досуговых пространств, а также административно-выставочного центра с автостоянками. Высота объектов после реконструкции не превысит 27,9 м.

Фото: 2ГИС