На месте бывшей свалки в Московском районе открыли новый сквер

Петербург потратил 924 млн рублей на ликвидацию 327 свалок за шесть лет.

В Московском районе Санкт-Петербурга завершено преобразование заброшенной территории в благоустроенную зону отдыха. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

На пересечении Шекснинского переулка и проспекта Космонавтов создан новый сквер площадью 0,6 га. На месте бывшей свалки железобетонных конструкций высажены 82 дерева и 277 кустарников, обустроена живая изгородь протяженностью 399 метров. На территории установлены уличная мебель, радиальные качели и система наружного освещения.

Работы по ликвидации свалки проведены в 2024 году. Общий бюджет на ликвидацию незаконных свалок в 2025 году составляет 924 млн рублей. Количество зафиксированных сварок сократилось с 356 объектов в 2019 году до планируемых 29 объектов к концу 2025 года.

Ранее в Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки.

Фото: Telegram / Алексей Корабельников