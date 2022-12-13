На месте "Компрессорного комплекса" построят ЖК на проспекте Обуховской Обороны

Сумма сделки составила 236,2 млн рублей.

Стало известно, что холдинг Setl Group выкупил имущество предприятия "Компрессорный комплекс" на проспекте Обуховской Обороны. Об этом в понедельник, 3 апреля, пишет "Коммерсант".

Фирма обанкротилась, а сумма сделки составила 236,2 млн рублей. По данным издания, на участке предприятия могут возвести жилой комплекс или торговый центр. Холдинг приобрел здание площадью 7,3 тысячи квадратных метров и 0,16 га земли.

Добавим, что "Компрессорный комплекс" занимался производством центробежных компрессоров для нефтегазовых и других предприятий. Три года назад компанию признали банкротом по заявлению ООО "Электрические машины".

Ранее отечественные бренды начали осваивать петербургские ТЦ в начала года. В общей сложности за указанный период в Северной столице открыли 22 российских магазина одежды.

Фото: Piter.tv

