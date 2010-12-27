На машиностроительной выставке в Чехии представлены инновационные разработки предприятий Ленобласти

Достижения ленинградских товаропроизводителей демонстрируются на коллективном стенде региона, организатором которого впервые выступил Центр развития промышленности Ленинградской области.

На машиностроительной выставке в Чехии представлены инновационные разработки региональных предприятий.

C 7 по 11 октября 2019 года в индустриальной столице Чехии городе Брно проходит 60-ая международная выставка MSV-2019, собравшая более 1,5 тыс экспонентов из 30 стран. На корпоративных и коллективных стендах представлены все ключевые направления в сфере машиностроения и электроэнергетики: обработка поверхностей, гальваническое и литейное производство, контрольное оборудование, гидравлика, пневматика, автоматика и др.

Достижения ленинградских товаропроизводителей демонстрируются на коллективном стенде региона, организатором которого впервые выступил Центр развития промышленности Ленинградской области. Свою продукцию на стенде разместили предприятия из Киришей, Гатчины и Всеволожского района.

Все выставочные образцы – собственные инновационные разработки компаний. ООО "Ростин" демонстрирует всесезонный плавающий мотобуксировщик, чья уникальная конструкция позволяет преодолевать бездорожье, заснеженные участки и водные преграды в любых погодных и природных условиях. ООО "Химмет" представляет аморфную фибру для армирования бетона и композитных материалов. ООО "РусКомПолимер" (торговая марка "Vatex") – гальваническое оборудование. ООО "НПО Нординвест" привез в Брно светодиодные светильники и системы для зданий и сооружений.

Продвижение экспортно-ориентированных компаний на зарубежные рынки, организация участия бизнеса региона в выставках и бизнес-миссиях проводится за счет бюджетных средств в рамках мероприятий Национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Источник: пресс-служба ЛО