На маршруте №127 начали тестировать электробус отечественного производства "Орион"

Электробус следует от автобусного парка в Коломягах до Арцеуловской аллеи.

Отечественный электробус "Орион", следующий по маршруту №127, запустили в тестовую эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В течение двух месяцев новое средство передвижения будут тестировать специалисты и пассажиры. Электробус следует от автобусного парка в Коломягах до Арцеуловской аллеи. Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков на торжественном запуске заявил, что "Орион" планируют приобрести для строящегося парка на 385 машин.

Отметим, что электробус рассчитан на 154 пассажира. Запас хода "Ориона" составляет более 240 км. Его можно зарядить ночью в специальном парке. Транспорт бесшумен и имеет пневмоподвеску с электронным управлением.

Фото: Телеграм / Начальник транспортного цеха