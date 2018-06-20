На майских праздниках жителей Ленобласти ожидает похолодание

Жителям Северной столицы и ее окрестностей следует подготовиться заранее к климатическим изменениям.

Погода в Северной столице в предстоящие праздничные майские дни резко пойдет на спад. Об этом стало известно вчера, в четверг, 25 апреля.

По словам специалистов центра "Фобос", в 47 регионе температура воздуха на 8 градусов выше нормы. Однако уже пасхальная ночь 28 апреля будет холодной – температура воздуха ночью поднимется не выше +4.

Так, в предстоящее воскресенье, двадцать восьмого апреля, в дневное время выборжан и жителей Санкт-Петербурга будет ожидать температура от +9 до +10 градусов, что существенно ниже прежних температурных показателей.

Источник: "Фобос"