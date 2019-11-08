На концерте группы "Руки вверх" выступили дети хедлайнера коллектива Вероника и Энджел

На выступления пришли жена и мать артиста.

В Петербурге на концерте группы "Руки вверх" выступили дети исполнителя Сергея Жукова. Об этом сообщили зрители в своих соцсетях.

Сначала на сцену вышел сын певца Энджел с композицией "Я на тебя запал". Поддержать брата решила дочь хедлайнера коллектива Вероника. Из-за им аплодировали не только фанаты "Руки вверх", но и мама с бабушкой.

В соцсетях фанаты творчества Сергея Жукова и его команды опубликовали снимки с события. На них видно, что трибуны были полностью заполнены зрителями. Однако свободные места все равно остались.

Фото: ВКонтакте / Марина Митичкина