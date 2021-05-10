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На концерте группы "Алиса" в зале "Гигант-холл" забыли про ковидные меры
Сегодня, 18:48
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На концерте группы "Алиса" в зале "Гигант-холл" забыли про ковидные меры

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На билетах не были указаны места, требования по рассадке гостей не были выполнены.

Концертный зал "Гигант-холл" нарушил правила проведения массовых мероприятий. В пятницу, 5 марта, на площадке состоялся концерт группы "Алиса", который не согласовали с властями. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

В "Гигант-холле" не соблюдалась социальная дистанция, фанаты пришли без масок. На билетах не были указаны места, требования по рассадке гостей не были выполнены.

После проверки началось административное производство. На организаторов составили протоколы. Подробности уточняются.

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Фото: Pexels

Теги: гигант-холл, ковидные меры, концерт группы алиса, музыка, рок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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