  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На концерте "Чижа" и "Бригадного подряда" в Петербурге выявили нарушения
Сегодня, 8:42
194
IRINA_CHALKINA

На концерте "Чижа" и "Бригадного подряда" в Петербурге выявили нарушения

0 0

В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно, что в Петербурге на концерте "Чижа" и "Бригадного подряда" выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие концерты состоялись накануне, несмотря на то, что организаторам отказали в согласовании. По данным ведомства, на мероприятии присутствовало более 50 человек.

Отмечается, что посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок и перчаток.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по культуре проведет проверку после нарушения ограничений на концерте Басты в Петербурге.

Фото:Комитет по культуре Санкт-Петербурга/вк

Теги: концерт, концерт бригадного подряда, концерт чижа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии