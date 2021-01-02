На концерте "Чижа" и "Бригадного подряда" в Петербурге выявили нарушения

В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно, что в Петербурге на концерте "Чижа" и "Бригадного подряда" выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие концерты состоялись накануне, несмотря на то, что организаторам отказали в согласовании. По данным ведомства, на мероприятии присутствовало более 50 человек.

Отмечается, что посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок и перчаток.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по культуре проведет проверку после нарушения ограничений на концерте Басты в Петербурге.

Фото:Комитет по культуре Санкт-Петербурга/вк