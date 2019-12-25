На кладбище в Ленобласти вскрыли гроб с умершей от рака женщиной

В полицию обратился помощник мастера по захоронению.

В четверг, 23 июля, в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился помощник мастера по захоронению на кладбище "Новый свет" и заявил о надругательстве над могилой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время обхода мужчина увидел вскрытое захоронение. Вандалы повредили крышку гроба, где лежала женщина, умершая в октябре 2018 года от онкологии.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители взяли смывы с памятника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье за надругательства над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее мы писали, что в Петербурге наказали преступников, избивших мужчину до смерти у могилы Цоя.

Фото: pixabay.com