На капремонт жилых домов в Петербурге в 2020 году выделят 13,8 миллиарда рублей

В планах выполнить 2 313 видов работ.

В понедельник, 13 июля, стало известно, что Смольный планирует выделить 13,8 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилых домов Петербурга до конца текущего года.

Ремонт ведется по региональной программе, благодаря которой с 2014 года отремонтировано 14 тысяч объектов. На программу потратили 52 миллиарда рублей, из них 33 миллиарда - средства городского бюджета. Дополнительные средства понадобятся для сохранения объемов капитального ремонта, в том числе в исторической части города. Так, дополнительно привлечь более 740 миллионов рублей позволит увеличение объема средств, которые Фонд капремонта использует на региональную программу.

Ранее мы писали, что в нескольких районах Петербурга ожидаются новые ограничения движения.

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