На канале "Россия-1" показали отрывки из гей-порно "Gachimuchi"

Зеленский указал властям Одессы изучить возможность размещения в городе памятника порноактеру Билли Херрингтону.

На российском телевизионном канале "Россия-1" в рамках программы "60 минут" показали отрывки из гей-порно "Gachimuchi". В этом художественном видео принимал участие актер Билли Херрингтон. В эфире шоу ведущий, а также депутат Государственной Думы РФ Евгений Попов объяснил аудитории, что украинский президент Владимир Зеленский дал указание Государственному совету Одессы рассмотреть возможность замены памятника императрице Екатерине II на статую порноактера.

Ну а что вы так смущаетесь, надо же знать, на кого наши соседи хотят поменять императрицу Екатерину. Вот мы вам и показываем. Других кадров у этого товарища нет. ведущий программы

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Фото и видео: Россия 1