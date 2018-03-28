На канале Грибоедова авария: из-под обрушившегося асфальта валит пар

В центре Петербурга кипяток обрушил асфальт: участок "потерялся" в пару.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Очевидцы рассказали, что на пересечении набережной канала Грибоедова и Столярного переулка обрушилась часть дороги. Из-под асфальта на пострадавшем участке валит горячий пар.

Напомним, что в понедельник АО "Теплосеть" и специалисты ГУП ТЭК заявили о начале испытаний на городских тепловых сетях. Эксперты отмечали, что повышение температур до экстремального уровня в конструкциях может привести к возникновению поломок и прорывов. По наиболее вероятной версии, именно это и произошло. Вышедший из трубы кипяток размыл проезжую полосу. В конечном итоге, это привело к обрушению части асфальта.

Информацию о прорыве подтверждают громкоговорители, предупреждающие водителей об опасности нахождения в данной зоне. В настоящий момент аварийная территория ограждена.

Видео: Piter.tv