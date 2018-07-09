На инновационном форуме обсудили значимость регуляторных "песочниц"

Речь идет о площадках для тестирования инновационных проектов.

В среду, 18 ноября, в Петербурге прошел XIII Петербургский международный инновационный форум. Участники обсудили значимость регуляторных "песочниц" – площадок для тестирования инновационных проектов. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Вузы и предприятия города, которые присоединятся к инициативе, помогут отказаться от некоторых требований, которые мешают развитию инноваций. Также участники отметили необходимость привлечения компаний к процессу запуска таких "песочниц", потому как экономические модели еще не протестированы – бизнесмены не понимают выгоду.

К инициативе уже присоединились СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, а также "Сбер", РЖД, "Газпромнефть".

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