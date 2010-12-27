На границе с Белоруссией развернули 135 тонн санкционных товаров

Белорусам не дали ввезти в Россию 135 тонн санкционных товаров

Белорусское фермерское хозяйство "Бродок" было заподозрено в поставках санкционных продуктов, сообщил сайт Россельхознадзора 29 декабря.

Из-за подозрений ведомства в период с 15 по 22 декабря границу России не прошли 16,1 тонны гранатов, 105,7 тонны томатов, 1,4 тонны помидоров черри, более 6 тонн кабачков и 8 тонн перца. В грузовиках после проверки, на ящиках наряду с белорусскими ярлыками нашли маркировку турецких предприятий, не имеющих прав на поставки в Россию. В связи с чем было задержано семь грузовиков с едой.

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