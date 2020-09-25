На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на федеральной трассе Р-21 "Кола" 17 марта разведут Ладожский мост в течение 45 минут. Движение для автомобилей будет полностью перекрыто.

Мост разведут в целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем с 15:00 до 15:45.

Отмечается, что разводка моста осуществляется при температуре не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"