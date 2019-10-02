На федеральной трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост

Мост откроют в 10 утра.

На автомобильной трассе Р-21 "Кола" 26 мая на 45 минут полностью перекроют движение для транспорта. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 10:00 до 10:45 для прохода вверх по реке судна "Маринус" будет произведена разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги. Мост находится рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Разводка Ладожского моста производится при температуре воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Мост через Коваш в Сосновом Бору закрывают на ремонт.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"