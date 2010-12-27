Ладожский мост разведут на 45 минут: движение по "Коле" перекроют

Водителям на заметку: 18 апреля их ждут серьезные ограничения на трассе Р-21.

Дорожники предупреждают о технологической разводке Ладожского моста. Его разведут днем 18 апреля на 45 минут. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад. Поводом для этого стала необходимость проверки качества работы механизмов моста накануне сезона навигации.

В период с 15:00 до 15:45 представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто Илья Пузыревский, ФКУ Упрдор Северо-Запад

Отметим, что это не первый случай, когда мост через Неву в районе деревни Марьино разводят ради технологических целей. Иногда эта разводка затягивается на 60-90 минут. В таких случаях движение по трассе "Кола" оказывается полностью перекрыто.

Ранее мы писали, что более 1700 домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2018 году

Фото: Instagram, black_cat_1980