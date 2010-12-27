На фасад доходного дома Галунова установили отреставрированные ограды балконов

Здание занимает целый квартал.

Утром воскресенья, 3 ноября, на фасад доходного дома Галунова, расположенного на 2-й Советской улице, установили отреставрированные ограды балконов. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

Дом купца первой гильдии И. В. Галунова занимает целый квартал, а его строительство длилось с 1877 по 1880 года. Обновление в старинное здание внесли отреставрированные узорчатые ограды для балконов. Их установили при помощи строительного крана.

Петербуржцы очень обрадовались этой новости в "столь пасмурный день". В комментариях под публикацией также написали, что ждут окончания строительства, что бы увидеть "истинное лицо дома".

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Фото: vk.com/mytndvor