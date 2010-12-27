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В воскресенье в Северной столице ожидается до +4°С и дождь
Сегодня, 10:36
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arteliseev

В воскресенье в Северной столице ожидается до +4°С и дождь

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На протяжении дня небо останется без прояснений.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 3 ноября, в городе ожидаются дожди и, местами, мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Воздух прогреется максимум до +4°С, а ночью будет варьироваться от 0° до +2°С. Также днем петербуржцев и гостей города ожидает небольшой, местами умеренный дождь, а ночью к нему добавится мокрый снег. Ветер будет дуть с юго-запада - 3 -8 м/с. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а днем – мало меняться.

Ранее мы сообщали, что над Петербургом прошел теплый фронт.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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