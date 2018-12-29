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В Петербурге появился первый учебный троллейбус "Мегаполис"
Вчера, 17:36
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nadiputintseva

В Петербурге появился первый учебный троллейбус "Мегаполис"

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Машину ремонтировали после пожара.

Петербургский троллейбусный парк пополнил учебный транспорт модели "Тролза-5265.00 "Мегаполис". Об этом 8 января сообщили в группе в ВКонтакте.

Внешних изменений после восстановления не так много: нанесли соответствующие надписи и заварили заднюю дверь.

Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе

 

Напомним, что машина стала жертвой пожара осенью 2015 года. Ремонт учебного троллейбуса занял три года. Теперь он будет как и прежде тренировать начинающих водителей.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге установят на остановках табло, позволяющие узнать время до ближайшего наземного транспорта.

Фото: ВКонтакте / Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе

 

Теги: троллейбусный парк, учебный троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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