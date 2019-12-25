На дороге от Тосно до Нурмы положат новый асфальт

Дорожники проведут работы на трассе протяженностью 10 километров.

В Тосненском районе Ленинградской области дорожные службы приступили к ремонту участка трассы "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы проводятся в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяженность участка составляет 10 километров: на нем будет уложен двухслойный асфальт, качество которого проветрит специальная лаборатория "Ленавтодора". Кроме того, будут укреплены обочины и установлены остановки транспорта.

На данный момент дорожники почти расправились со старым покрытием и старыми остановочными павильонами.

Напомним, что благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже состоялись работы на "Дороге Жизни". В общей сложности в его рамках отремонтируют 8 трасс.

Фото: Piter.TV