На дороге от Тосно до Нурмы положат новый асфальт

В Тосненском районе Ленинградской области дорожные службы приступили к ремонту участка трассы "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Работы проводятся в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяженность участка составляет 10 километров: на нем будет уложен двухслойный асфальт, качество которого проветрит специальная лаборатория "Ленавтодора". Кроме того, будут укреплены обочины и установлены остановки транспорта.
На данный момент дорожники почти расправились со старым покрытием и старыми остановочными павильонами.
Напомним, что благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже состоялись работы на "Дороге Жизни". В общей сложности в его рамках отремонтируют 8 трасс.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все