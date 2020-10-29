На доме Михаила Жванецкого в Петербурге хотят сделать мемориальную доску

Эскиз мемориальной доски уже есть. Осталось собрать деньги и получить разрешение администрации города.

Депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов хочет повесить мемориальную доску на доме, в котором в течение 13 лет жил писатель, сатирик Михаил Жванецкий. На данный момент муниципалы собирают средства на памятную табличку.

Народный артист России жил в доме №19 на улице Стойкости с 1969 по 1982 год. В создании дизайна мемориальной доски участвовала дизайнер Лана Лайбинен. На ней изображен шарж на Жванецкого, сделанный художником-карикатуристом Константином Куско в 1989 году. Художник дал своего согласие на использование работы. Около изображения располагается цитата сатирика об Ульянке:

Мое любимое, главное место не центр, а Ульянка. Там как-то очень много неба, и, когда я там жил, стояла цистерна с пивом. Вот небесный свод, цистерна, и от всех домов-коробок с утра к этой цистерне сходятся люди. Это для меня Ленинград. Ну еще, конечно, театры и женщины, питерские, отсыревшие, добрые.

Мемориальную доску хотят изготовить из чёрного ладожского гранита Габбро Диабаз. Ее размер составит 100 на 50 см. Предполагается, что работу выполнит гранитная мастерская на улице Генерала Симоняка, 9.



Депутату необходимо собрать 55 тыс. рублей, из них 4650 уже есть. Если доску не разрешат установить, то средства пойдут в Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

На данный момент Кириллов собирает документы, чтобы затем предоставить их в Смольный.

Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 году. Ему было 86 лет.



Фото: ВКонтакте / Никита Кириллов