Автоледи протаранила четыре машины и дорожный знак на парковке в Пулково

Утром 30 апреля на долгосрочной парковке аэропорта Пулково произошла массовая авария. По словам очевидцев, виновницей ДТП стала "дамочка на БМВ". В сети появились фотографии с места происшествия.
Свидетели аварии сообщили, что автоледи не рассчитала скорость и протаранила на своей иномарке четыре машины и дорожный знак. Повреждения оказались значительными. Машина виновницы ДТП разбита спереди. У второго авто поцарапан бок, у третьей - разбиты фары и передний бампер. Повреждения других авто снимающие не запечатлели. Вырванный с корнем дорожный знак лежит на асфальте. О пострадавших ничего не сообщается.
Ранее мы писали, что мотоциклист врезался в Lada Largus на Шелгунова.
Фото: Мегаполис
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