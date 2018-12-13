  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автоледи протаранила четыре машины и дорожный знак на парковке в Пулково
Сегодня, 17:31
87
Alena_Zinovieva

Автоледи протаранила четыре машины и дорожный знак на парковке в Пулково

0 0

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 30 апреля на долгосрочной парковке аэропорта Пулково произошла массовая авария. По словам очевидцев, виновницей ДТП стала "дамочка на БМВ". В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели аварии сообщили, что автоледи не рассчитала скорость и протаранила на своей иномарке четыре машины и дорожный знак. Повреждения оказались значительными. Машина виновницы ДТП разбита спереди. У второго авто поцарапан бок, у третьей - разбиты фары и передний бампер. Повреждения других авто снимающие не запечатлели. Вырванный с корнем дорожный знак лежит на асфальте. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что мотоциклист врезался в Lada Largus на Шелгунова.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, массовое дтп, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии