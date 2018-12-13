Автоледи протаранила четыре машины и дорожный знак на парковке в Пулково

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 30 апреля на долгосрочной парковке аэропорта Пулково произошла массовая авария. По словам очевидцев, виновницей ДТП стала "дамочка на БМВ". В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели аварии сообщили, что автоледи не рассчитала скорость и протаранила на своей иномарке четыре машины и дорожный знак. Повреждения оказались значительными. Машина виновницы ДТП разбита спереди. У второго авто поцарапан бок, у третьей - разбиты фары и передний бампер. Повреждения других авто снимающие не запечатлели. Вырванный с корнем дорожный знак лежит на асфальте. О пострадавших ничего не сообщается.

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Фото: Мегаполис