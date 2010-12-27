На детской площадке в Приморском районе умер онкобольной

В Петербурге на детской площадке умер пожилой петербуржец.

Утром 23 сентября на одной из детских площадок Петербурга был обнаружен труп пенсионера. Выяснилось, что житель Приморского района страдал онкологическим заболеванием.

Инцидент произошел во дворе дома номер 39/2 по улице Королева. Жители близлежащих зданий видели пострадавшего накануне вечером еще живым. Однако, в половину седьмого утра петербуржца нашли мертвым на скамейке.

Специалисты не выявили следова насильственной смерти на теле мужчины. Правоохранительные органы определили, что умерший был уроженцем Псковской области, но проживал на Мартыновской улице с бывшей женой. Супруга объяснила, что ранее пенсионер перенес инсульт, а недавно у него выявили рак легкого.