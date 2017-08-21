На чердаке в Петербурге нашли тело полуголого мужчины в памперсе

По предварительным данным, он умер от естественных причин

В Петербурге расследуют загадочную смерть мужчины, чье тело было найдено на чердаке многоквартирного дома на улице Дыбенко. Как сообщается, немолодой (на вид умершему около 50 или 55 лет) мужчина лежал на чердаке полураздетый.

Как стало известно, тело мужчины было одето во взрослый подгузник и клетчатую рубашку. Рядом с ним лежало одеяло и трико.

При первом осмотре криминалисты не обнаружили у мужчины признаков насильственной смерти. Велика вероятность того, что он умер от естественных причин, однако точные обстоятельства его гибели назовут эксперты после того, как тело будет исследовано в морге.

Видео: архив