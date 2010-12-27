На чемпионате России 22-летний фигурист взял "золото"

Михаил Коляда взял «золото» на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.
22-летний Коляда выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате России.
«Серебро» забрал 19-летний Александр Самарин. На третьем месте – 18-летний Дмитрий Алиев.
Михаил Коляда фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый медалист чемпионата Европы, серебряный призёр мирового командного чемпионата, чемпион и вице-чемпион России, чемпион России среди юниоров.
Фото: официальный аккаунт в Инстаграм Михаила Коляды