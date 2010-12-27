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На чемпионате России 22-летний фигурист взял "золото"
Вчера, 22:04
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ProkVad
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На чемпионате России 22-летний фигурист взял "золото"

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На соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Михаил Коляда стал золотым призёром

Михаил Коляда взял «золото» на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.

22-летний Коляда выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате России.

«Серебро» забрал 19-летний Александр Самарин. На третьем месте – 18-летний Дмитрий Алиев.

Михаил Коляда фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый медалист чемпионата Европы, серебряный призёр мирового командного чемпионата, чемпион и вице-чемпион России, чемпион России среди юниоров.

Фото: официальный аккаунт в Инстаграм Михаила Коляды

Теги: коляда , соревнования , фигурное катание , чемпионат россии
Категории: Спорт Новости СПб Лента новостей

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