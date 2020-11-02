На благоустройство набережной в Высоцке ушло более 21,5 млн рублей

На набережной появились пешеходные дорожки со скамейками и урнами.

В Высоцке благоустроили набережную на улице Портовой. За приведение в порядок территории в 9800 кв. метров проголосовали местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Территорию освободили от дикорастущих кустарников. Их заменили кустами спиреи, пузыреплодника клинолистного, лапчатки. Также здесь высадили сосны и ели.

В сквере теперь можно позаниматься на тренажерах, поиграть в настольный теннис и сфотографироваться на фоне арт-объекта "Я люблю Высоцк".

Преображение набережной обошлось более чем в 21,5 млн рублей.

