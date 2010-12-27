На базе медицинского центра имени Алмазова появится научный комплекс

На проектирование и строительство комплекса правительство РФ выделит более шести миллиардов рублей.

На базе Медицинского исследовательского центра имени Алмазова появится научно-образовательный комплекс. На его проектирование и строительство правительство РФ выделит до 6, 882 млрд рублей. Постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, появилось на официальном сайте правительства.

Средства на проект уже начали выделяться из федерального бюджета. Новый научно-образовательный комплекс, включающий в себя специализированные обучающие центры, планируется построить и ввести в эксплуатацию не позднее 2023 года.

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