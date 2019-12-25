На аренду автомобилей для мониторинга нарушений на платных парковках Петербурга потратят 19,7 млн рублей

Подрядчик будет определен уже 12 мая.

В Петербурге ищут автомобили в аренду, которые будут мониторить платные парковки. Зоны планируют расширить в июле и сентябре. Документ уже появился на сайте государственных закупок.

Власти города готовы потратить на десять автомобилей 19,7 млн рублей. На автомобилях будет установлено специальное оборудование, которое будет фиксировать нарушителей зоны платной парковки. Подрядчик будет определен уже 12 мая.

Также на сайте размещена вторая аналогичная госзакупка на 18,2 млн рублей. Автомобили понадобятся с 1 сентября после очередного этапа расширения. Подрядчик также будет выбран 12 мая.

Фото: Piter.tv (архив)