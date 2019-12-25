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Стали известны планы по расширению платной парковки в Петербурге в 2022 году
Сегодня, 14:54
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Стали известны планы по расширению платной парковки в Петербурге в 2022 году

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Зона платной парковки в Центральном районе расширится с 1 июля.

В 2022 году зона платной парковки в Петербурге расширится на 265 улиц. Расширение будет проходить в три этапа, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 1 июля платная парковка заработает на 56 улицах Центрального района. Аналогичные изменения произойдут и в сентябре. Адмиралтейский район с 153 улицами попадет в зону платной парковки только в ноябре. К концу года платные парковочные места охватят 364 улицы. На них будет выделено почти 28 тысяч мест. 

Отмечается, что там, где уже действует платная парковка, значительно снизился автомобильный трафик, количество ДТП с участием пешеходов, частота прибытия экстренных служб. 

Ранее стало известно о том, что со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности

Фото: Piter.tv

Теги: зона платной парковки, платная парковка, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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