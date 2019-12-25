Стали известны планы по расширению платной парковки в Петербурге в 2022 году

Зона платной парковки в Центральном районе расширится с 1 июля.

В 2022 году зона платной парковки в Петербурге расширится на 265 улиц. Расширение будет проходить в три этапа, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 1 июля платная парковка заработает на 56 улицах Центрального района. Аналогичные изменения произойдут и в сентябре. Адмиралтейский район с 153 улицами попадет в зону платной парковки только в ноябре. К концу года платные парковочные места охватят 364 улицы. На них будет выделено почти 28 тысяч мест.

Отмечается, что там, где уже действует платная парковка, значительно снизился автомобильный трафик, количество ДТП с участием пешеходов, частота прибытия экстренных служб.

Ранее стало известно о том, что со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности.

Фото: Piter.tv