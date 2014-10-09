На Звенигородской улице водитель иномарки совершил наезд на школьницу и после ДТП провел беседу с пострадавшей

Позже подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 16 октября, в Центральном районе Петербурга школьница оказалась под колесами легковушки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 14:30 дня у дома № 3 по Звенигородской улице водитель каршеринга "Фольксваген Поло" влетел в переходившую дорогу 16-летнюю девушку. В результате случившегося пострадавшая попала в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Изучив записи с камер наблюдения, они выяснили, что водитель иномарки помог школьнице подняться и провел с ней беседу, после чего скрылся. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе пьяный водитель "Мерседеса" сбил 82-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv