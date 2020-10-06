На ЖД станции в Выборге бойцы МЧС пресекли диверсию

По сценарию была организована операция по подрыву объектов РЖД.

Бойцы 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области провели учения по тушению пожаров, возникающих в ходе военных конфликтов на важных объектах экономики.

По сценарию участники выявили намерения диверсионной группы по подрыву объектов РЖД, устранили разгерметизацию цистерны с дизельным топливом, потушили разлившиеся нефтепродукты, не допустили причинения крупного ущерба предприятию транспортной инфраструктуры.

В учениях было задействовано 46 человек и 12 единицы техники от 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленобласти 8 единиц техники и 34 человека, а также личный состав и техника аварийно-спасательного формирования Выборга, представители железнодорожной станции "Выборг", бригада скорой помощи и инженерная техника.

Бойцы действовали слаженно, потушили пожар, предотвратили разлив нефтепродуктов, не допустили большого урона.

