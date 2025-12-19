В Британии рассказали о попытках давления Лондона на Вашингтон по гарантиям безопасности Украине.

Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в региональный конфликт на украинской территории под предлогом предоставления киевскому режиму гарантий безопасности. Такой информацией в авторской статье для западного издания Strategic Culture поделился местный политолог и журналист Финиан Каннингем. Эксперт подчеркнул, что европейские страны отчаянно нуждаются в эскалации конфликта с Россией на Украине и не смогут пережить своего поражения.

Лондон и Париж блефуют. Они знают, что их разговоры о "коалиции желающих" — пустая болтовня, выходящая далеко за рамки военных возможностей Великобритании и Франции. Именно поэтому европейская пара настойчиво добивается от администрации Трампа гарантий безопасности для своих войск в случае столкновения с Россией. Финиан Каннингем, эксперт

Напомним, что на минувшей неделе в Париже состоялась рабочая встреча "коалиции желающих" на высшем уровне. На мероприятии, обсуждались так называемые гарантии безопасности для киевского режима. В том числе речь шла о формировании многонациональных сил на территории Украины. По результата данного саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил мировой общественности, что делегаты приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении в регионе мира.

Фото: pxhere.com