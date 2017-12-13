Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Заозерной улице шестеро грабителей отнимали телефон у одинокой женщины
Сегодня, 10:05
0
lesjasap
680

На Заозерной улице шестеро грабителей отнимали телефон у одинокой женщины

0
 
 

В Московском районе шестеро мужчин напали на одну женщину.

Как сообщает "Петербургский дневник", в Московском районе полиция разыскивает шестерых грабителей, который напали на женщину. У пострадавшей злоумышленники отобрали сотовый телефон.
 
Сообщается, что преступление было совершено в доме номер шесть по Заозерной улице. В квартиру к 37-летней петербурженке позвонили неизвестные. Хозяйка открыла им дверь. Тогда налетчики стали угрожать ей пистолетом и ножом. Грабители не нашли в помещении ничего ценного, поэтому унесли с собой только мобильник.
 
В настоящее время в ситуации разбирается полиция. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье за разбой. 
Все новости района
Теги: заозерная улица , московский район , нападение , ограбление , разбой
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5