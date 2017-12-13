На Заозерной улице шестеро грабителей отнимали телефон у одинокой женщины

В Московском районе шестеро мужчин напали на одну женщину.

Как сообщает " Петербургский дневник ", в Московском районе полиция разыскивает шестерых грабителей, который напали на женщину. У пострадавшей злоумышленники отобрали сотовый телефон.

Сообщается, что преступление было совершено в доме номер шесть по Заозерной улице. В квартиру к 37-летней петербурженке позвонили неизвестные. Хозяйка открыла им дверь. Тогда налетчики стали угрожать ей пистолетом и ножом. Грабители не нашли в помещении ничего ценного, поэтому унесли с собой только мобильник.

В настоящее время в ситуации разбирается полиция. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье за разбой.