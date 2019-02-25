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Видео: на Заневском проспекте перевернулся автомобиль

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Сообщений о пострадавших не поступало.

В Красногвардейском районе Петербурга утром 25 февраля произошла авария. На проезжей части перевернулся автомобиль. Очевидцы заметили проблему около четырех часов утра.

По данным местных жителей, ДТП перекрыла часть Заневского проспекта около 10 дома. Сведений о пострадавших нет. На место аварии вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. По самой вероятной версии, водитель пострадавшгего транспортного средства не справился с управлением из-за гололеда.

Фото и видео: Piter.tv

 

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Теги: авария, заневский проспект, перевертыш
Категории: Картина дня, Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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