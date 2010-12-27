На Замшиной улице утром сбили девушку

29 октября утром на перекресте Замшиной улицы и проспекта Маршала Блюхера сбили женщину, сообщили очевидцы.
По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу водитель, ехавший на "Нисан", сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. За рулем был мужчина 1981 года рождения. 35-летнюю пострадавшую доставили в больницу.
Очевидцы рассказали, что водителя заключили в наручники. Его машина остановилась только перед следующим переходом, а женщина лежала в центре перекрестка. Свидетели сказали, что ее отбросило на 30 метров.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург