На ЗСД временно перекроют съезды и въезды ночью 9 октября

Движение по ЗСД ограничат из-за дорожных работ в ночь с 8 на 9 октября.

В ночь с 8 на 9 октября на Западном скоростном диаметре в Петербурге введут временные ограничения движения из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ГАТР".

С 23:00 8 октября до 06:00 9 октября будет полностью закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы в направлении севера. В этот же период для движения перекроют въезд с Витебской развязки на северный участок магистрали, а также съезд на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Ограничения связаны с проведением плановых дорожных работ на участке трассы. Оператор ЗСД рекомендует водителям заранее продумать маршруты и учитывать возможные объезды. После завершения ремонта движение на магистрали восстановят в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на развитие ЗСД Петербург потратит свыше 7,8 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Фото: Piter.TV