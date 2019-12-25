На ЗСД образовалась 4-километровая пробка из-за ДТП

Авария перекрыла вторую и третью полосу.

Автомобилисты Петербурга вынуждены уже более двух часов стоять в пробке на ЗСД в сторону КАД. Причиной затора стала авария, которая перекрыла все полосы движения. Об этом рассказали в социальных сетях.

Пробка на Северном участке ЗСД в сторону Белоострова растянулась на 10 км, по словам автомобилистов. Сервис "Яндекс. Пробки" показывают 4-километровый затор. Авария перекрыла вторую и третью полосу.

Инцидент произошел в начале четвертого часа дня. На дороге столкнулись LADA Largus и Range Rover, причем последний остался без заднего колеса. По данным "Фонтанки", спровоцировать происшествие могла техническая неисправность.

Фото: piter.tv

