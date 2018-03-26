На Владимирском проспекте у Театра имени Ленсовета сгорел "Ягуар"

В центре Петербурга вечером 25 марта выгорел дорогостоящий "Ягуар".

Поздно вечером на Владимирском проспекте загорелась дорогая иномарка. Автомобиль "Ягуар" находился около Театра имени Ленсовета, которая произошел несчастный случай. На место оперативно выехали спасатели. Экстренные службы смогли потушить пламя за несколько минут. Однако, огонь задел припаркованный поблизости "Форд".

Piter.tv удалось получить видео с операцией по ликвидацией огня. На записи видно, что машину тушат несколько человек из ведомства МЧС. В это время дорога не была перекрыта. Мимо пожарных проезжали транспортные средства. Рядом с пожарными ходил грустный владелец "Ягуара". Об этом сообщили очевидцы.

Сведений о пострадавших или погибших нет. По предварительной версии, огонь начал распространяться из отсека с двигателем.Некоторые отметили, что слышали хлопок, а затем появился огонь. По другой версии, причиной возгорания стала плохая проводка.

Фото и видео: Piter.tv