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На Витебском пьяный гендиректор строительной фирмы открыл стрельбу из травмата
Сегодня, 16:48
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На Витебском пьяный гендиректор строительной фирмы открыл стрельбу из травмата

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Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Выяснилось, что ранее он был дважды судим.

Накануне вечером в Московском районе Петербурга в одном из домов мужчина открыл стрельбу на лестничной площадке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Главка.

В доме №23, корпус 1 по Витебскому проспекту на лестничной площадке собралась компания нетрезвых молодых людей. В "112" поступило сообщение, что они неадекватно себя ведут, позже поступил второй вызов с сообщение о том, что в парадной того же дома мужчина выстрелил из неустановленного оружия.

По горячим следам полицейские задержали следам 45-летнего местного жителя, работающего генеральным директором строительной компании. Он в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета марки Streamer, после чего те убежали. Пистолет и гильзу изъяли. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Выяснилось, что ранее он был дважды судим.

Фото: Piter.tv
 

Теги: витебский проспект, гендиректор, стрельба, судим
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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