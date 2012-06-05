На Витебском пьяный гендиректор строительной фирмы открыл стрельбу из травмата

Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Выяснилось, что ранее он был дважды судим.

Накануне вечером в Московском районе Петербурга в одном из домов мужчина открыл стрельбу на лестничной площадке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Главка.

В доме №23, корпус 1 по Витебскому проспекту на лестничной площадке собралась компания нетрезвых молодых людей. В "112" поступило сообщение, что они неадекватно себя ведут, позже поступил второй вызов с сообщение о том, что в парадной того же дома мужчина выстрелил из неустановленного оружия.

По горячим следам полицейские задержали следам 45-летнего местного жителя, работающего генеральным директором строительной компании. Он в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета марки Streamer, после чего те убежали. Пистолет и гильзу изъяли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Выяснилось, что ранее он был дважды судим.

Фото: Piter.tv

