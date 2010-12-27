На Выборгском шоссе спасатели поднимались к пенсионерке по пожарной лестнице

Женщине стало плохо, и она не смогла открыть дверь.

В понедельник 30 апреля в Выборгском районе спасатели поднимались в одну из квартир по пожарной лестнице. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Женщине, находившейся в квартире, стало плохо, и она не смогла открыть дверь.

Происшествие случилось в доме 5 по Выборгскому шоссе. Пожилой петербурженке стало плохо, и она не смогла открыть дверь. Тогда по адресу прибыли пожарные. Они подъехали к дому на спецмашине, поднялись на пожарной лестнице на 5 этаж, к окнам квартиры.

О состоянии пожилой женщины пока что информации нет.

Фото: ВКонтакте.