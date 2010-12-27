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На Выборгском шоссе спасатели поднимались к пенсионерке по пожарной лестнице
Сегодня, 11:53
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alexandra08
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На Выборгском шоссе спасатели поднимались к пенсионерке по пожарной лестнице

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Женщине стало плохо, и она не смогла открыть дверь.

В понедельник 30 апреля в Выборгском районе спасатели поднимались в одну из квартир по пожарной лестнице. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Женщине, находившейся в квартире, стало плохо, и она не смогла открыть дверь.

Происшествие случилось в доме 5 по Выборгскому шоссе. Пожилой петербурженке стало плохо, и она не смогла открыть дверь. Тогда по адресу прибыли пожарные. Они подъехали к дому на спецмашине, поднялись на пожарной лестнице на 5 этаж,  к окнам квартиры.

О состоянии пожилой женщины пока что информации нет.

Фото: ВКонтакте. 

Теги: видео происшествия , группа дтп и чп петербург , новости питера
Категории: Новости СПб

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