На Выборгском шоссе насмерть сбили мужчину

Водитель погиб, когда выходил из припаркованной машины.

12 февраля на Выборгском шоссе около Парголово автомобиль сбил мужчину. На место происшествия прибыла реанимация, но пострадавшего спасти не удалось.

Как сообщают очевидцы, авария произошла примерно в 12 часов дня. Мужчина припарковался на кроссовере "Рено" на обочине справа и вышел из машины, где его зеркалом зацепило проезжающее мимо авто. От полученных травм петербуржец скончался на месте.

Пользователи соцсетей сообщают, что медики и пожарные уже уехали. На месте происшествия остался наряд полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Фото, видео:ДТП и ЧП Санкт-Петербург