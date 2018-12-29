На Выборгском шоссе на трамвайных путях застрял автомобиль Audi

Это уже не первый случай за 21 января.

В Петербурге продолжается флешмоб "Попробуй проехать по трамвайным путям". Еще один горе-водитель на Ауди хотел проехать по трамвайным путям, но в итоге создал перекрыл путь для электротранспорта. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Около получаса назад в районе дома 27/2а по Выборгскому шоссе водитель Ауди перепутал выезд на дорогу и попытался поехать по трамвайным путям. Однако, что-то пошло не так и машины намертво застряла в снегу, вытаскивать ее пришлось с помощью троса.

Теперь трамвайные пути свободны.

Видео: Piter.TV